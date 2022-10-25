Amazon показала первый кадр из экранизации Fallout

В официальном «твиттере» сервиса Prime Video показали первый кадр сериала по Fallout. На нём можно увидеть выход из убежища — это один из самых запоминающихся моментов всей серии. При этом около огромной двери видно некого человека, который стоит прямо в проходе.

Фото: Amazon

Шоураннерами сериала по культовой франшизе выступят Грэм Вагнер («Офис») и Женева Робертсон-Дуорет («Tomb Raider: Лара Крофт»). Пилотный эпизод адаптации снимет Джонатан Нолан («Мир Дикого Запада»). Одну из главных ролей исполнит Элла Пернелл (голос Джинкс из «Аркейн»), вместе с ней снимется Уолтон Гоггинс («Омерзительная восьмёрка») — он сыграет гуля.

Съёмки начались летом, но у сериала по Fallout до сих пор нет примерной даты выхода. Премьера шоу состоится на Amazon Prime.