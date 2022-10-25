Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Amazon показала первый кадр из экранизации Fallout

Amazon показала первый кадр из экранизации Fallout
Комментарии

В официальном «твиттере» сервиса Prime Video показали первый кадр сериала по Fallout. На нём можно увидеть выход из убежища — это один из самых запоминающихся моментов всей серии. При этом около огромной двери видно некого человека, который стоит прямо в проходе.

Фото: Amazon

Шоураннерами сериала по культовой франшизе выступят Грэм Вагнер («Офис») и Женева Робертсон-Дуорет («Tomb Raider: Лара Крофт»). Пилотный эпизод адаптации снимет Джонатан Нолан («Мир Дикого Запада»). Одну из главных ролей исполнит Элла Пернелл (голос Джинкс из «Аркейн»), вместе с ней снимется Уолтон Гоггинс («Омерзительная восьмёрка») — он сыграет гуля.

Съёмки начались летом, но у сериала по Fallout до сих пор нет примерной даты выхода. Премьера шоу состоится на Amazon Prime.

Новость по теме
Первые фотографии Убежища и Волт-Боя со съёмок сериала Fallout
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022