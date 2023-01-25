«Одного бедолагу довел до слёз». Экс-игрок Virtus.pro раскрыл, как пытается вернуть форму

Бывший игрок Virtus.pro по Dota 2 Егор Xakoda Липартия, который с декабря находится в роли свободного агента, рассказал о попытках набрать форму в пабликах перед следующей частью сезона Dota Pro Circuit.

По словам саппорта, ему удалось набрать 10 000 очков рейтинга MMR (топ-60 среди всех игроков Европы). Но затем играть стало труднее, так как другие игроки уровня Хакоды вместо обычных матчей тренируются вместе с командой или выступают на турнирах.

Из-за этого средний рейтинг такой, что в моей команде люди даже элементарно не могут нажать кнопки. От этого мне морально плохо, я включаю микрофон и объясняю, какой человек ***. Даже одного бедолагу довел до слёз, и он сломал шмотки в игре, которую невозможно было проиграть.

Липартия признал, что подобные действия в итоге тормозят его собственный прогресс, и намерен изменить свой подход к Dota 2.

Пишу этот пост, чтобы поставить цель. Отчасти — чтобы мне стало стыдно перед вами. Хочу перестать смотреть в чужой огород и следить только за собой, просто не общаться с людьми, которые начинают разговаривать с тобой в агрессивной форме.

После ухода из Virtus.pro Егор Xakoda Липартия отказался от предложения ряда команд-участниц профессиональной лиги Dota Pro Circuit, чтобы пропустить часть сезона и сосредоточиться на индивидуальной форме.