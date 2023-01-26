Источник: Starfield требуют выпустить как можно скорее. Но у игры масса багов

Ещё до презентации Xbox некий инсайдер Horns предсказал анонс Hi-Fi Rush — ритм-экшена от создателей The Evil Within. Сразу после ивента он объявился вновь и поделился новой информацией о ближайших релизах компании.
Фото: ResetEra
По его словам, Microsoft недавно потратила очень много денег на облачную платформу Azure, поэтому она требует от внутренних студий выпустить свои игры раньше окончания второго квартала 2023 года — то есть до конца июня. Под удар уже попала Redfall, которая выйдет 2 мая. По данным источников, разработчики хотели бы выпустить игру позже из-за не самого лучшего технического состояния, однако издательство настояло на релизе в мае.
Аналогичная ситуация якобы происходит и со Starfield. Космическая RPG от создателей «Скайрима» страдает от множества багов, и авторы просят больше времени на разработку с релизом этой осенью. Однако Microsoft стоит на своём и хочет, чтобы Bethesda выпустила проект в июне — даже несмотря на возможные технические проблемы.
В ближайшие месяцы Microsoft должна провести крупную презентацию Starfield и озвучить финальную дату релиза проекта. Но пока всё выглядит так, как будто в информации инсайдера есть доля правды, ведь о плохом техническом состоянии игры ранее сообщали и бывшие разработчики из Bethesda.
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