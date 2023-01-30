Ритейлер назвал самых надёжных производителей видеокарт и материнских плат

Швейцарский ритейлер Digitec поделился статистикой поломок видеокарт в период с 2021 по 2023 год. Оказалось, что чаще всего с дефектами сталкивались обладатели брендов Sapphire и XFX — покупатели обращались в 2,4% и 2,5% случаев соответственно.
Самым надёжным производителем видеокарт оказался Dell: за два года пользователи графических ускорителей ни разу не обращались в сервис. Что касается игровых чипов, то в лидеры вырвались ASRock, Gainward и Inno3D. Что касается срока обработки претензий, то безоговорочное первое место взяла Sapphire — в среднем компания удовлетворяла запрос покупателя за три дня.
Число гарантийных поломок видеокарт и срок обработки претензий
Фото: Videocardz
Среди материнских плат самыми надёжными стали комплектующие от MSI и ASUS, быстрее всех с претензиями разбирались в Gigabyte.
Число гарантийных поломок материнских плат и срок обработки претензий
Фото: Videocardz
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