Sony отвергла информацию о сокращении поставок PS VR2

Вчера появилась информация, будто Sony слишком разочаровалась в предзаказах PS VR2, поэтому решила сократить производство устройств с 2 млн до 1 млн. Данными поделилось издание Bloomberg, но они не оказались верными.

Sony дала комментарий изданию GamesIndustry.biz и отметила, что не сокращала производство гарнитур виртуальной реальности. По словам компании, она видит, как сильно геймеры заинтересованы в Horizon Call of the Mountain и VR-версиях Resident Evil Village и Gran Turismo 7.

Примечательно, что СМИ также сообщали о низком спросе на PS VR2, поскольку сама область виртуальной реальности ещё слабо развита, а гарнитура стоит дорого.

PS VR2 появится в продаже 22 февраля, но в России гарнитуру официально продавать не будут, поскольку Sony приостановила свою деятельность в стране.