Источник: у Nintendo и Microsoft есть личные причины не посещать E3 в этом году

Вчера СМИ сообщили, что Nintendo, Sony и Microsoft не посетят E3 в этом году. Если с Sony, которая уже давно отказалась от посещения подобных мероприятий, всё понятно, то причины, по которым отказались участвовать Nintendo и Microsoft, были неизвестны.

Издание VGC рассказало, что японская и американская компании не посетят E3 по личным причинам. Nintendo просто нечего показывать, поскольку 2023 год у компании получится слабым. В начале года выйдет сиквел The Legend of Zelda: Breath of the Wild, а затем ожидается ещё один-два проекта.

Ситуация с Microsoft сложнее, поскольку корпорация уже запланировала провести собственную презентацию летом, но вопрос с посещением E3 всё ещё стоит. По данным VGC, организаторы выставки всё ещё ведут переговоры с Microsoft, но у компании сейчас и других забот хватает — нужно пытаться закрыть сделку с Activision Blizzard.

E3 в этом году пройдёт с 13 по 16 июня в физическом формате — впервые за последние четыре года. Участие остальных компаний пока что не обсуждалось.