Источник: у Nintendo и Microsoft есть личные причины не посещать E3 в этом году

Вчера СМИ сообщили, что Nintendo, Sony и Microsoft не посетят E3 в этом году. Если с Sony, которая уже давно отказалась от посещения подобных мероприятий, всё понятно, то причины, по которым отказались участвовать Nintendo и Microsoft, были неизвестны.
Издание VGC рассказало, что японская и американская компании не посетят E3 по личным причинам. Nintendo просто нечего показывать, поскольку 2023 год у компании получится слабым. В начале года выйдет сиквел The Legend of Zelda: Breath of the Wild, а затем ожидается ещё один-два проекта.
Ситуация с Microsoft сложнее, поскольку корпорация уже запланировала провести собственную презентацию летом, но вопрос с посещением E3 всё ещё стоит. По данным VGC, организаторы выставки всё ещё ведут переговоры с Microsoft, но у компании сейчас и других забот хватает — нужно пытаться закрыть сделку с Activision Blizzard.
E3 в этом году пройдёт с 13 по 16 июня в физическом формате — впервые за последние четыре года. Участие остальных компаний пока что не обсуждалось.
- 1 февраля 2023
-
12:00
-
11:56
-
11:15
-
10:40
-
10:00
-
10:00
-
09:30
-
00:39
- 31 января 2023
-
22:02
-
21:31
-
21:28
-
21:12
-
20:22
-
20:22
-
20:11
-
19:32
-
18:55
-
18:21
-
18:15
-
18:10
-
17:49
-
17:20
-
16:52
-
16:36
-
16:36
-
16:05
-
16:03
-
15:41
-
15:30
-
15:08
-
14:50
-
14:25
-
14:15
-
14:08
-
13:39