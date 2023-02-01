Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Источник: у Nintendo и Microsoft есть личные причины не посещать E3 в этом году

Источник: у Nintendo и Microsoft есть личные причины не посещать E3 в этом году
Комментарии

Вчера СМИ сообщили, что Nintendo, Sony и Microsoft не посетят E3 в этом году. Если с Sony, которая уже давно отказалась от посещения подобных мероприятий, всё понятно, то причины, по которым отказались участвовать Nintendo и Microsoft, были неизвестны.

Издание VGC рассказало, что японская и американская компании не посетят E3 по личным причинам. Nintendo просто нечего показывать, поскольку 2023 год у компании получится слабым. В начале года выйдет сиквел The Legend of Zelda: Breath of the Wild, а затем ожидается ещё один-два проекта.

Ситуация с Microsoft сложнее, поскольку корпорация уже запланировала провести собственную презентацию летом, но вопрос с посещением E3 всё ещё стоит. По данным VGC, организаторы выставки всё ещё ведут переговоры с Microsoft, но у компании сейчас и других забот хватает — нужно пытаться закрыть сделку с Activision Blizzard.

Новая игра про Губку Боба уделывает «Мультивселенную безумия» Marvel. Креатив так и прёт Новая игра про Губку Боба уделывает «Мультивселенную безумия» Marvel. Креатив так и прёт

E3 в этом году пройдёт с 13 по 16 июня в физическом формате — впервые за последние четыре года. Участие остальных компаний пока что не обсуждалось.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023