«Разрушать легко, творить трудно». Авторы The Day Before ответили на критику игры
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После показа геймплея The Day Before разработчики получили массу критики. Аудитории не понравился ни геймплей, ни внешний вид самого проекта. Авторов раскритиковали за то, что они не показали в игровом процессе чего-то цепляющего и интересного.
После этого студию Fntastic обвинили в плагиате Call of Duty: Black Ops Cold War. Команда не отвечала на критику, но наконец-то сделала это. Студия поразмышляла на тему дезинформации и отметила, что распространяют её те, кому это выгодно. Игроки наверняка ждали обращения авторов, но явно не такого.
Фото: Fntastic
Мы живём во времена дезинформации и отсутствия проверки фактов. Любой может сказать что угодно ради того, чтобы получить просмотры, и все в это поверят. С дезинформацией необходимо бороться, поскольку она может нанести вред не только нам, но и другим студиям. Это оказывает негативное влияние и на психологическое состояние. Разрушать легко, творить трудно.
Новость по теме«Весь бюджет ушёл в проработанную задницу». Якутская The Day Before не понравилась игрокам
Что этим хотели сказать авторы The Day Before, понять трудно. Якутский шутер должен выйти 10 ноября этого года.
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