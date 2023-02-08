«Разрушать легко, творить трудно». Авторы The Day Before ответили на критику игры

После показа геймплея The Day Before разработчики получили массу критики. Аудитории не понравился ни геймплей, ни внешний вид самого проекта. Авторов раскритиковали за то, что они не показали в игровом процессе чего-то цепляющего и интересного.

После этого студию Fntastic обвинили в плагиате Call of Duty: Black Ops Cold War. Команда не отвечала на критику, но наконец-то сделала это. Студия поразмышляла на тему дезинформации и отметила, что распространяют её те, кому это выгодно. Игроки наверняка ждали обращения авторов, но явно не такого.

Фото: Fntastic

Мы живём во времена дезинформации и отсутствия проверки фактов. Любой может сказать что угодно ради того, чтобы получить просмотры, и все в это поверят. С дезинформацией необходимо бороться, поскольку она может нанести вред не только нам, но и другим студиям. Это оказывает негативное влияние и на психологическое состояние. Разрушать легко, творить трудно.

Новость по теме «Весь бюджет ушёл в проработанную задницу». Якутская The Day Before не понравилась игрокам

Что этим хотели сказать авторы The Day Before, понять трудно. Якутский шутер должен выйти 10 ноября этого года.