«Аватар 2» собрал в России больше 2,4 млрд рублей

Несколько экспертов киноиндустрии сообщают, что сборы блокбастера «Аватар: Путь воды» в России превысили 2,4 млрд рублей. Этой информацией со ссылкой на свои источники поделился «Бюллетень кинопрокатчика».

Напомним: в прошлом году Disney приостановила в России свою деятельность. Поэтому в российских кинотеатрах легального показа сиквела «Аватара» не было. Новое творение Джеймса Кэмерона в стране крутят в рамках предсеансового обслуживания российских короткометражек, также используют другие варианты нелегального показа.

Собеседники БК, среди которых представитель одной из сетей кинотеатров и эксперт рынка, пожелавший остаться анонимным, отметили, что реальные сборы нового «Аватара», с учётом сеансов, сборы которых не отображаются в ЕАИС, составляют не менее 2,4 млрд рублей.

Недавно стало известно, что топ пиратских фильмов в России в январе возглавили «Аватар 2» и «Чебурашка».