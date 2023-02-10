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Распаковка PlayStation VR2 — нового шлема виртуальной реальности от Sony

Видео: распаковка PlayStation VR2
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Менеджер по глобальным продуктам Sony Кей Йонияма распаковала игровую гарнитуру PlayStation VR2. Она показала всё, что входит в базовый комплект.

Состав базового комплекта PlayStation VR2

  • USB-кабель для зарядки и сопряжения контроллеров.
  • Стереонаушники, которые подключаются к гарнитуре.
  • Набор насадок для наушников: маленькие, средние и большие.
  • Шлем PS VR2.
  • Два контроллера PS VR2 Sense.

Распаковка PlayStation VR2

Кей отметила, что упаковка максимально экологичная — в ней минимум пластиковых и вредных для окружающей среды материалов. Она также показала, как легко шлем подгоняется под голову пользователя, и рассказала о других достоинствах второй итерации виртуальной гарнитуры от Sony.

PS VR2 появится в продаже 22 февраля, но в России гарнитуру официально продавать не будут, поскольку Sony приостановила свою деятельность в стране.

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