Критики назвали «Человека-муравья 3» одним из худших фильмов Marvel

14 февраля спало эмбарго на публикацию рецензий фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания» — третьей картины о Скотте Лэнге. Это первая лента в пятой фазе киновселенной Marvel, и если верить критикам, то стартовала она не очень хорошо.

На момент публикации заметки средний балл «Квантомании» на MetaCritic составляет 52 балла из 100 на основе 37 обзоров. Это один из худших результатов для киновселенной Marvel: столько же было только у провальных «Вечных».

Фото: Metacritic

Так, самую высокую оценку фильму поставило издание Entertainment — 8,3/10. Журналисту очень понравились юмор, картинка и чувство меры авторов. Кроме того, критику понравился и новый злодей Канг, который станет одним из главных антагонистов пятой фазы.

Фильм длится всего 120 минут — мелочь по нынешним меркам Marvel. «Человек-муравей 3» достаточно умён, чтобы быть смешным, и достаточно мудр, чтобы не злоупотреблять своим гостеприимством.

Но по большей части фильм оставил отрицательные впечатления у критиков. Например, издание The Globe and Mail в пух и прах разнесло картину, поставив ей 2,3/10. Автор называет её типичным фильмом Marvel со множеством фан-сервиса и ужасной картинкой, которая появилась прямиком с первого iPhone.

Фильм выглядит так, будто его снимали на первый iPhone — от него сквозит душераздирающей пустотой. Но всё же в картине есть что-то хорошее: как и первые два фильма, «Квантоманию» можно пропустить даже самым заядлым фанатам Marvel.

Премьера фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания» состоится 17 февраля. До России лента официально так и не доберётся.