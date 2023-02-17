В Steam игроки уничтожают Wild Hearts от EA за ужасную оптимизацию

16 февраля состоялся релиз Wild Hearts — приключенческого экшена в духе Monster Hunter от создателей Dynasty Warriors и издательства Electronic Arts. Критики приняли игру благосклонно, хваля боевую систему и сеттинг феодальной Японии. В рецензиях многие журналисты ругали ПК-версию, и, судя по отзывам игроков, она просто катастрофически плоха.
Опробовавшие Wild Hearts пользователи сообщают, что у экшена ужасная оптимизация: скачки FPS, статтеры, подгрузки текстур и прочие технические огрехи. Страдают даже геймеры с мощнейшими сборками: они рекомендуют дождаться патчей и первых скидок. А кто-то и вовсе призывает перестать покупать игры на старте. На момент публикации заметки рейтинг Wild Hearts в Steam составляет всего лишь 32%.
Фото: Steam
Отрывки из обзоров Wild Hearts в Steam
«Купите нашу игру, а мы поправим её на следующей неделе».
Цена в долларах выше, чем средняя частота кадров в этой игре.
Даже если они исправят проблемы с производительностью, мы должны перестать покупать игры у разработчиков, которые считают нормальным продавать неработающие игры с посланием: «Мы всё скоро исправим».
Очень плохая оптимизация. И за это они просят 70 евро? Лучше купите Monster Hunter World.
Сейчас эту игру лучше не покупать. Лучше дождитесь патчей и больших скидок.
Разработчики из Koei Tecmo уже пообещали исправить техническое состояние игры в ближайших патчах. Когда именно выйдут апдейты, неизвестно.
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