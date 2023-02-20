В Atomic Heart будет отсылка на популярного стримера Вудуша
Поделиться
Известный российский стример Александр Voodoosh Шальчинов во время тематического превью-ивента перед релизом Atomic Heart сообщил, что разработчики сделали отсылку на него внутри игры.
Вудуш также сообщил, что он тесно общается с авторами Atomic Heart, а те регулярно смотрят его стримы по Heroes of Might and Magic III.
Я безумно этому горд, хочу уже домой — запустить игру, дойти до этого места. Для меня это просто суперприятно, спасибо ещё разок разработчикам.
Александр Voodoosh Шальчинов — самый известный стример по стратегии Heroes of Might and Magic III. На его канал подписаны более 240 тыс. человек, а онлайн на эфирах превышает 5–7 тыс. зрителей.
Ранее стало известно, что интерес к Atomic Heart перед релизом вырос в четыре раза.
Новость по темеАжиотаж Atomic Heart резко вырос к скорому выходу
Комментарии
- 20 февраля 2023
-
16:04
-
15:56
-
15:46
-
15:31
-
14:57
-
14:52
-
14:16
-
14:00
-
13:48
-
13:17
-
13:15
-
12:45
-
12:29
-
11:56
-
11:04
-
10:28
-
09:45
-
09:02
-
08:25
- 19 февраля 2023
-
20:32
-
20:30
-
19:34
-
18:46
-
18:16
-
17:40
-
16:52
-
16:16
-
15:39
-
15:10
-
14:36
-
14:01
-
13:24
-
13:00
-
12:29
- 18 февраля 2023
-
22:34
Партнерский контент