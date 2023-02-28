Босс Xbox рассказал, что случится, если сделку с Activision Blizzard не одобрят

Недавно глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер посетил Великобританию для переговоров с регуляторами, которые не уверены в сделке с Activision Blizzard. Спенсер, конечно, пытался их переубедить.

Главу Xbox спросили, что будет с этим игровым подразделением, если поглощение не одобрят. Некоторые считают, что Xbox перестанет существовать полностью, но это, конечно, не так. По словам Спенсера, покупка Activision Blizzard станет важным шагом для Microsoft, но от успеха сделки не зависит долгосрочное развитие компании.

Спенсер считает, что покупка Activision Blizzard только усилит конкуренцию и это пойдёт на пользу индустрии.

Мне бы не хотелось, чтобы консоли повторили историю смартфонов, где есть только два производителя. И прямо сейчас у нас есть три хороших конкурента.

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Состоится ли в итоге сделка, сказать пока трудно. Она должна окончательно завершиться летом этого года.