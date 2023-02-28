Новые фильмы по «Властелину колец» не помешают сериалу «Кольца власти», считают в Amazon

На прошлой неделе New Line Cinema и Warner Bros. Pictures заключили долгосрочный контракт с Embracer Group на создание нескольких фильмов по «Властелину колец». Это значит, что у сериальной адаптации «Кольца власти» от Amazon совсем скоро появятся конкуренты от создателей прошлых трилогий о Средиземье.

Судя по всему, будущая конкуренция не особо заботит американского гиганта. Как считает глава киноподразделения Amazon Дженнифер Сэлк, фанаты «Властелина колец» наверняка будут смотреть и фильмы, и сериал, так что о конкуренции здесь речи не идёт.

Мы любим наш сериал. Мы очень гордимся им и инвестируем в долгосрочную перспективу. И мы считаем, что фанатской любви достаточно, чтобы ещё долгое время поддерживать и нашу экранизацию.

У Amazon большие планы на сериал «Властелин колец: Кольца власти». Авторы планируют выпустить как минимум пять сезонов: прямо сейчас идут съёмки продолжения. Оно выйдет не раньше 2024 года.