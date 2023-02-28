Новые фильмы по «Властелину колец» не помешают сериалу «Кольца власти», считают в Amazon
Поделиться
На прошлой неделе New Line Cinema и Warner Bros. Pictures заключили долгосрочный контракт с Embracer Group на создание нескольких фильмов по «Властелину колец». Это значит, что у сериальной адаптации «Кольца власти» от Amazon совсем скоро появятся конкуренты от создателей прошлых трилогий о Средиземье.
Судя по всему, будущая конкуренция не особо заботит американского гиганта. Как считает глава киноподразделения Amazon Дженнифер Сэлк, фанаты «Властелина колец» наверняка будут смотреть и фильмы, и сериал, так что о конкуренции здесь речи не идёт.
Мы любим наш сериал. Мы очень гордимся им и инвестируем в долгосрочную перспективу. И мы считаем, что фанатской любви достаточно, чтобы ещё долгое время поддерживать и нашу экранизацию.
У Amazon большие планы на сериал «Властелин колец: Кольца власти». Авторы планируют выпустить как минимум пять сезонов: прямо сейчас идут съёмки продолжения. Оно выйдет не раньше 2024 года.
Комментарии
- 28 февраля 2023
-
17:52
-
17:23
-
16:57
-
16:31
-
16:06
-
15:33
-
15:24
-
15:09
-
14:58
-
14:52
-
14:50
-
14:29
-
14:26
-
13:57
-
13:41
-
13:36
-
13:27
-
13:23
-
13:02
-
12:51
-
12:42
-
12:36
-
12:09
-
11:10
-
10:56
-
10:25
-
09:50
-
09:00
-
08:32
-
02:33
- 27 февраля 2023
-
23:41
-
22:20
-
21:40
-
21:17
-
20:36
Партнерский контент