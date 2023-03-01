Intel и Microsoft уже готовятся к Windows 12

Все новые процессоры Intel, а также стационарная платформа Intel Meteor Lake будут идеально совместимы с Windows 12. Об этом сообщил инсайдер под ником Leaf Hobby, который специализируется на раскрытии характеристик новых чипов Intel. При этом Microsoft пока не анонсировала свою новую операционную систему и не прокомментировала утечку.
От комментариев отказалась и Intel. При этом уже известно, что в будущие операционные системы от Microsoft будут интегрированы функции, основанные на работе искусственного интеллекта. Корпорация делает большую ставку на ИИ.
Когда мы приступим к разработке будущих версий Windows, мы будем думать о сферах, где ИИ играет важнейшую роль.
Эксперты отмечают, что если Microsoft действительно хочет интегрировать в свои продукты ИИ, то ей нужно плотнее сотрудничать с опытными поставщиками аппаратного обеспечения вроде Intel и AMD.
На днях Microsoft выпустила крупное обновление для Windows 11. Оно добавляет полезные функции в новейшую операционную систему. Главные изменения компания показала в отдельном ролике.
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