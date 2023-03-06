Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Опрос: лучший сериал — «Король и Шут», «Мандалорец» или «Одни из нас»

Сейчас идут сразу три отличных и популярных сериала. Но какой из них более крутой?
Комментарии

Прямо сейчас параллельно идут сразу три очень крупных и популярных сериала. К финалу подходит первый сезон The Last of Us и начинается третий сезон «Мандалорца». В обоих шоу главную роль играет Педро Паскаль, причём во многом характеры персонажей очень похожи. Это уже родило немало шуток.

Вдобавок на «Кинопоиске» стартовал сериал «Король и Шут» — судя по первым отзывам и показателям, в России это премьера на уровне двух западных гигантов.

В итоге все три сериала идут параллельно друг другу: The Last of Us выходит по понедельникам, «Мандалорец» по средам, а «Король и Шут» — по четвергам. Но какой же из трёх сериалов вы считаете более интересным и важным? Проголосуйте в нашем опросе!

Почитать про любой из трёх сериалов можно у нас на «Чемпионате».

The Last of Us

Восьмой эпизод The Last of Us очень напряжён. Это сущий кошмар для героев Восьмой эпизод The Last of Us очень напряжён. Это сущий кошмар для героев

«Мандалорец»

Премьера третьего сезона «Мандалорца». Всё, что надо знать о долгожданном продолжении Премьера третьего сезона «Мандалорца». Всё, что надо знать о долгожданном продолжении

«Король и Шут»

«Король и Шут» — удивительный сериал. Такого никто не ожидал, но оно даже лучше «Король и Шут» — удивительный сериал. Такого никто не ожидал, но оно даже лучше
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023