Сейчас идут сразу три отличных и популярных сериала. Но какой из них более крутой?

Прямо сейчас параллельно идут сразу три очень крупных и популярных сериала. К финалу подходит первый сезон The Last of Us и начинается третий сезон «Мандалорца». В обоих шоу главную роль играет Педро Паскаль, причём во многом характеры персонажей очень похожи. Это уже родило немало шуток.

Вдобавок на «Кинопоиске» стартовал сериал «Король и Шут» — судя по первым отзывам и показателям, в России это премьера на уровне двух западных гигантов.

В итоге все три сериала идут параллельно друг другу: The Last of Us выходит по понедельникам, «Мандалорец» по средам, а «Король и Шут» — по четвергам. Но какой же из трёх сериалов вы считаете более интересным и важным? Проголосуйте в нашем опросе!

Почитать про любой из трёх сериалов можно у нас на «Чемпионате».

The Last of Us

«Мандалорец»

«Король и Шут»