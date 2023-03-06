Владельцам iPhone отказывают в оплаченном обслуживании. Apple отвергает это
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Российское издание iPhones.ru сообщило, что авторизованный сервисный центр Apple отказался обслуживать смартфон iPhone 11 одного из читателей, несмотря на приобретённую ранее гарантию AppleCare+.
Изначально специалисты утверждали, что программа продолжает работу — но после осмотра телефона заявили, что обслуживание по системе AppleCare+ на территории России невозможно.
Сотрудники сервисного центра предложили заменить смартфон на новый по повышенному тарифу: цена с 6990 рублей выросла до 32 200 рублей.
Фото: iPhones.ru
При этом в техподдержке Apple журналистам сообщили, что гарантийное обслуживание AppleCare+ в России продолжает действовать на все устройства, кроме iPad и Mac — ранее компания временно приостановила работу с этими девайсами.
Новость по темеApple на время прекратила ремонт iPad и Mac в России
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