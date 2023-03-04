Apple на время прекратила ремонт iPad и Mac в России

Слухи оказались правдой. Apple всё-таки приостановила гарантийное обслуживание iPad и Mac в России. При этом iPhone и Apple Watch компания продолжает обслуживать. Эту информацию «Интерфаксу» подтвердил представитель службы поддержки корпорации.

По словам представителя, приостановка связана с ограничением поставок в РФ не только продукции Apple, но и необходимых запчастей. На какой срок приостановлена гарантийная поддержка iPad и Mac в России, пока неизвестно.

Сервисный центр «Серсо» отмечает, что приостановка обслуживания временная. По словам его представителя, информации о полном прекращении гарантийного обслуживания не поступало. iPhone приостановка не затронула, отметил оператор сервисного центра.

При этом сеть магазинов re:Store снова подтвердила отсутствие каких-либо предупреждающих писем от Apple.

re:Store выполняла и выполняет гарантийные обязательства перед своими клиентами в полном объёме для всей техники, купленной в сети re:Store, как этого требует законодательство.