В FIFA 23 добавят 12 женских футбольных команд и женскую Лигу чемпионов

EA Sports объявила о том, что уже 15 марта для FIFA 23 выйдет крупное обновление, посвящённое женскому футболу. В футбольный симулятор добавят 12 команд Национальной женской футбольной лиги (NWSL) и женскую Лигу чемпионов УЕФА (UWCL).
Уже на следующей неделе пользователи смогут сыграть за множество женских команд, включая «Реал» Мадрид, «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Челси» и «Ювентус». Клубы будут доступны как в обычных товарищеских матчах, так и в кооп-сезонах и турнирных режимах.
Вместе с добавлением женских команд в FIFA 23 также появятся четыре новых стадиона из Национальной женской футбольной лиги вместе с аутентичными комплектами форм, лиц, трофеев и празднований. В Electronic Arts заявили, что продолжат поддерживать женский футбол и в дальнейшем. Судя по всему, в будущем футсиме EA Sports FC геймеры смогут сыграть и за другие коллективы.
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