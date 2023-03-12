Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 обратились к игрокам по поводу недавней утечки

Сегодня ночью администрация группы VK «Вестник «Того Самого Сталкера» опубликовала сразу десять изображений, которые предположительно связаны со S.T.A.L.K.E.R. 2. Они заявили, что в их руках есть доступ к «огромному количеству материалов» по игре, включая сюжет, описание кат-сцен, различные концепт-арты, глобальные карты и многое другое.

Новость по теме Утекли новые скриншоты и арты S.T.A.L.K.E.R. 2. Авторы утечки обратились к разработчикам

GSC Game World отреагировала на утечку, заявив, что команда не раз сталкивались с шантажом, актами агрессии, взломами, а также с попытками помешать разработке и нанести вред репутации разработчиков. Авторы отметили, что они преодолели много трудностей, благодаря которым они сплотились и стали ещё лучше работать.

Разработчики попросили фанатов не идти на поводу у сливающих скриншоты и другой контент по S.T.A.L.K.E.R. 2. По их словам, эти материалы устаревшие, они могут испортить впечатление от финальной версии игры. Они призвали игроков запастись терпением, выразив благодарность сообществу поклонников франшизы.

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Изначально шутер должен был выйти ещё в апреле 2022 года, затем его перенесли на конец года, а сейчас игру планируют выпустить в течение 2023 года на ПК и Xbox Series. Подписчики Xbox Game Pass получат игру в день выпуска.