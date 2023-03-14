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Clash of Clans заблокировали в России. Brawl Stars и Clash Royale на очереди?

Clash of Clans заблокировали в России. Brawl Stars и Clash Royale на очереди?
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Студия Supercell приостановила свою деятельность в России ещё год назад, удалив свои игры из российских магазинов и заблокировав свежие обновления. 14 марта компания пошла на новый шаг — начала блокировку пользователей по IP-адресу.

Фанаты Clash of Clans уже не могут попасть в игру — при входе появляется ошибка: «Не удалось войти. Ваше текущее местоположение не позволяет выполнить вход». Если включить VPN с адресом не из России или Беларуси, то всё заработает.

Ошибка в Clash of Clans

Ошибка в Clash of Clans

Предполагается, что в обозримом будущем Supercell может расширить эти ограничения и на свои другие игры — в первую очередь на Brawl Stars и Clash Royale. Пока они доступны для запуска с российских IP-адресов. Никаких заявлений по поводу новых ограничений студия не публиковала.

Как продолжать играть в Brawl Stars Как продолжать играть в Brawl Stars
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Заглавное фото: Supercell

Источник: «Чемпионат»

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