Clash of Clans заблокировали в России. Brawl Stars и Clash Royale на очереди?

Студия Supercell приостановила свою деятельность в России ещё год назад, удалив свои игры из российских магазинов и заблокировав свежие обновления. 14 марта компания пошла на новый шаг — начала блокировку пользователей по IP-адресу.
Фанаты Clash of Clans уже не могут попасть в игру — при входе появляется ошибка: «Не удалось войти. Ваше текущее местоположение не позволяет выполнить вход». Если включить VPN с адресом не из России или Беларуси, то всё заработает.
Ошибка в Clash of Clans
Предполагается, что в обозримом будущем Supercell может расширить эти ограничения и на свои другие игры — в первую очередь на Brawl Stars и Clash Royale. Пока они доступны для запуска с российских IP-адресов. Никаких заявлений по поводу новых ограничений студия не публиковала.
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