Большой патч для Atomic Heart вышел в VK Play через пять дней после Steam

10 марта для Atomic Heart вышел первый большой патч 1.3.4.0. Он исправил множество багов, добавил поддержку настройки поля зрения, улучшил работу с ультраширокими дисплеями и внёс в экшен другие важные изменения.

Оказалось, что релиз апдейта состоялся на всех платформах, кроме магазина VK Play, в котором игра продаётся на территории СНГ. Через несколько дней пользователи начали возмущаться, почему обновление до сих пор не вышло, и лишь 15 марта патч добрался до пользователей платформы после «внутренней проверки» площадки.

Пока неясно, единичный ли это случай или все дальнейшие обновления для Atomic Heart сперва выйдут на всех платформах, а уже через несколько дней в VK Play. Со следующим апдейтом у экшена появится поддержка Steam Deck, возможность регулировать размер субтитров и элементов интерфейса и многое другое.