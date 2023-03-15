Большой патч для Atomic Heart вышел в VK Play через пять дней после Steam

10 марта для Atomic Heart вышел первый большой патч 1.3.4.0. Он исправил множество багов, добавил поддержку настройки поля зрения, улучшил работу с ультраширокими дисплеями и внёс в экшен другие важные изменения.
Оказалось, что релиз апдейта состоялся на всех платформах, кроме магазина VK Play, в котором игра продаётся на территории СНГ. Через несколько дней пользователи начали возмущаться, почему обновление до сих пор не вышло, и лишь 15 марта патч добрался до пользователей платформы после «внутренней проверки» площадки.
Пока неясно, единичный ли это случай или все дальнейшие обновления для Atomic Heart сперва выйдут на всех платформах, а уже через несколько дней в VK Play. Со следующим апдейтом у экшена появится поддержка Steam Deck, возможность регулировать размер субтитров и элементов интерфейса и многое другое.
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