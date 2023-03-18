Valve зарегистрировала торговую марку CS2. Выход новой Counter-Strike уже близко?

Известный инсайдер Gabe Follower, который специализируется на контенте по CS:GO и деятельности компании Valve, обнаружил информацию о регистрации торговых марок Counter-Strike и CS2.

Valve пару часов назад зарегистрировали новые торговые марки для Counter-Strike и CS2, судя по всему, действительно новое название?

Новые торговые марки Valve

Фото: Gabe Follower

Вероятно, Valve действительно готовит или сиквел CS:GO, или масштабное обновление культового шутера.

Слухи о переходе Counter-Strike на движок Source 2.0 ходят уже несколько лет — и, похоже, Valve готова сделать этот важный шаг. По данным известного киберспортивного журналиста Ричарда Льюиса, до 1 апреля 2023 года начнётся тестирование нового шутера.

Отличительной особенностью новой версии для киберспортсменов станет повышенная частота обновлений сервера — 128, как у Valorant.