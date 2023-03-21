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Премьера третьего сезона «Теда Лассо» поставила новый рекорд сериала в США

Премьера третьего сезона «Теда Лассо» поставила новый рекорд сериала в США
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Как сообщает аналитическое агентство Samba TV, первый эпизод третьего сезона сериала «Тед Лассо» поставил новый рекорд для онлайн-кинотеатра Apple TV+. За первые четыре дня премьеру посмотрели около 870 тыс. домохозяйств в США — это на 59% больше, чем старт второго сезона. За ним следило 546 тыс. домохозяйств.

При этом сама Apple пока не хвасталась результатами третьего сезона. Как отмечают в издании Deadline, это может значить, что показатели сериала не настолько успешны. Например, после релиза второго сезона компания объявила о лучшем старте в истории онлайн-кинотеатре Apple TV+, а сейчас отмалчивается.

Третий сезон сериала «Тед Лассо» стартовал 15 марта, финальная серия выйдет 31 мая. Шоу доступно в том числе с русской озвучкой.

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