Премьера третьего сезона «Теда Лассо» поставила новый рекорд сериала в США

Как сообщает аналитическое агентство Samba TV, первый эпизод третьего сезона сериала «Тед Лассо» поставил новый рекорд для онлайн-кинотеатра Apple TV+. За первые четыре дня премьеру посмотрели около 870 тыс. домохозяйств в США — это на 59% больше, чем старт второго сезона. За ним следило 546 тыс. домохозяйств.

При этом сама Apple пока не хвасталась результатами третьего сезона. Как отмечают в издании Deadline, это может значить, что показатели сериала не настолько успешны. Например, после релиза второго сезона компания объявила о лучшем старте в истории онлайн-кинотеатре Apple TV+, а сейчас отмалчивается.

Третий сезон сериала «Тед Лассо» стартовал 15 марта, финальная серия выйдет 31 мая. Шоу доступно в том числе с русской озвучкой.