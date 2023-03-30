Про Майлза Моралеса сделают короткометражку в стиле «Человека-паука: Через вселенные»

Издание Variety сообщило, что Sony Pictures Animation и Imageworks выпустят короткометражку The Spider Within про Майлза Моралеса. Она будет выполнена в стиле «Человека-паука: Через вселенные».
Сюжет расскажет о том, как Майлз изо всех сил пытается найти баланс между обязанностям подростка, друга и студента, одновременно выступая в роли героя. После особенно тяжелого дня, проведённого в условиях такого давления, Майлз испытывает паническую атаку, которая заставляет его обратиться к специалисту. Моралес осознает, что обращаться за помощью по такому случаю — тоже очень смелый поступок.
Премьера проекта состоится на Международном фестивале анимационных фильмов в Анси в июне. Доберётся ли проект до цифровых площадок, неизвестно.
Что касается сиквела «Человека-паука: Через вселенные», он выйдет 2 июня 2023 года.
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