Для экранизации хита Disney «Лило и Стич» нашли исполнительницу главной роли

Disney потихоньку готовится к съёмкам лайв-экшен экранизации мультфильма «Лило и Стич». По данным The Hollywood Reporter, на роль Стича уже нашли актрису. Героиню сыграет артистка гавайского происхождения Майа Кеалоха.
До этой роли Майа не снималась в большом кино. Уже известно, что компанию в экранизации «Лило и Стич» ей составит Зак Галифианакис, наиболее известный по яркой роли в сумасбродной комедии «Мальчишник в Вегасе». А режиссёром ленты назначили Дина Флейшер-Кэмпа («Марсель, ракушка в ботинках»), за сценарий отвечает Крис Кеканиокалани Брайт («Моана»).
Оригинальный «Лило и Стич» вышел в 2002 году. Лента стала хитом и сформировала крепкое комьюнити поклонников. В мультфильме рассказывается о дружбе между инопланетянином Стичем и девочкой Лило. Дата выхода экранизации пока неизвестна.
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