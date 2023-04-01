Для экранизации хита Disney «Лило и Стич» нашли исполнительницу главной роли

Disney потихоньку готовится к съёмкам лайв-экшен экранизации мультфильма «Лило и Стич». По данным The Hollywood Reporter, на роль Стича уже нашли актрису. Героиню сыграет артистка гавайского происхождения Майа Кеалоха.

До этой роли Майа не снималась в большом кино. Уже известно, что компанию в экранизации «Лило и Стич» ей составит Зак Галифианакис, наиболее известный по яркой роли в сумасбродной комедии «Мальчишник в Вегасе». А режиссёром ленты назначили Дина Флейшер-Кэмпа («Марсель, ракушка в ботинках»), за сценарий отвечает Крис Кеканиокалани Брайт («Моана»).

Оригинальный «Лило и Стич» вышел в 2002 году. Лента стала хитом и сформировала крепкое комьюнити поклонников. В мультфильме рассказывается о дружбе между инопланетянином Стичем и девочкой Лило. Дата выхода экранизации пока неизвестна.