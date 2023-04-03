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Atomic Heart получила первую скидку — спустя полтора месяца после выхода

Atomic Heart получила первую скидку — спустя полтора месяца после выхода
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3 апреля студия Mundfish запустила акцию: пользователи могут приобрести Atomic Heart со скидкой до 25% на ПК. Так, базовое издание в VK Play можно приобрести по цене в 1999 рублей, в турецком Steam же игра обойдётся в 559 лир (около 2200 рублей). Расширенное издание обойдётся в 2399 рублей, премиальное — в 2699 рублей.

Скидки на Atomic Heart в VK Play

Скидки на Atomic Heart в VK Play

Фото: VK

Это первая акция для отечественного экшена — её запустили спустя полтора месяца после релиза игры на всех платформах. Акция продлится до 10 апреля включительно.

Atomic Heart вышла 21 февраля на ПК и консолях, показав один из лучших результатов за 2023 год в Steam. Игра также породила множество мемов и споров в социальных сетях: особенно часто пользователи обсуждали роботов-близняшек.

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