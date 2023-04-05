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Вышла шестая серия нового сезона «Мандалорца»

Вышла шестая серия нового сезона «Мандалорца»
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Сегодня на Disney+ состоялась премьера шестой серии третьего сезона «Мандалорца». Посмотреть эпизод можно в сервисе, но он, к сожалению, не работает в России.

Седьмой эпизод выйдет 12 апреля, а восьмую и финальную серию можно будет увидеть 19-го числа. Из всех вышедших серий самый высокий рейтинг получила пятая — у неё 8,5 балла из 10. Чуть меньше у второй серии — 8,4 балла из 10.

Хуже всех приняли третью серию, которая получилась неоднозначной из-за своего содержания. Эпизод сильно выделяется из всего сериала, однако некоторым это показалось плюсом.

В третьем сезоне у главного героя особая цель — вернуться на родную планету мандалорцев и вернуть себе честь, которую он потерял при спасении маленького Грогу.

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