Новый патч для Atomic Heart исправил в игре массу ошибок

Авторы Atomic Heart выпустили для игры патч 1.4.0.0. Апдейт пока доступен для пользователей Steam и консолей, когда он доберётся до VK Play, пока неизвестно.
Патч добавляет режим 120 Гц на консольные версии Atomic Heart. На всех версиях игры теперь также можно менять размер субтитров и элементов UHD. Авторы исправили и проблему, из-за которой в боевике открывались не все ачивки.
Обновление также улучшило в Atomic Heart качество теней и анимации. А все шейдеры создатели обновили. Кроме того, разработчики убрали баг, из-за которого тело персонажа некорректно отображалось у игроков, которые настроили в экшене высокое поле зрения.
Ещё Mundfish исправила баг, из-за которого в комнатах для сохранения не всегда транслировались мультфильмы. После релиза апдейта пользователи получили возможность обыскивать трупы, которые находятся в воде.
3 апреля студия Mundfish запустила акцию: пользователи могут приобрести Atomic Heart со скидкой до 25% на ПК. Так, базовое издание в VK Play можно приобрести по цене в 1999 рублей, в турецком Steam же игра обойдётся в 559 лир (около 2200 рублей). Расширенное издание обойдётся в 2399 рублей, премиальное — в 2699 рублей.
- 5 апреля 2023
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