В базе данных Steam на странице Fallout 4 появился намёк на Fallout: New Vegas 2

4 апреля на странице Fallout 4 в базе данных Steam появилось упоминание файлов «newvegas2», которые могут относиться к потенциальному продолжению Fallout: New Vegas. Однако спустя сутки разработчики удалили все упоминания со страницы игры.

Фото: SteamDB

Что именно означают действия разработчиков, пока неясно. Некоторые фанаты считают это намёком на разработку Fallout: New Vegas 2 — продолжение оригинальной игры студии Obsidian, вышедшей в 2010 году. Многие геймеры по-прежнему считают её лучшим современным проектом во всей серии. Bethesda пока не комментировала произошедшее.

Ближайшим релизом по вселенной станет некстген-обновление Fallout 4 — оно будет бесплатным и выйдет до конца года на ПК, PS5 и Xbox Series.