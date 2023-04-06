В базе данных Steam на странице Fallout 4 появился намёк на Fallout: New Vegas 2
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4 апреля на странице Fallout 4 в базе данных Steam появилось упоминание файлов «newvegas2», которые могут относиться к потенциальному продолжению Fallout: New Vegas. Однако спустя сутки разработчики удалили все упоминания со страницы игры.
Фото: SteamDB
Что именно означают действия разработчиков, пока неясно. Некоторые фанаты считают это намёком на разработку Fallout: New Vegas 2 — продолжение оригинальной игры студии Obsidian, вышедшей в 2010 году. Многие геймеры по-прежнему считают её лучшим современным проектом во всей серии. Bethesda пока не комментировала произошедшее.
Ближайшим релизом по вселенной станет некстген-обновление Fallout 4 — оно будет бесплатным и выйдет до конца года на ПК, PS5 и Xbox Series.
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