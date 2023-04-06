Авторы Atomic Heart показали концепты близняшек и других персонажей игры

В начале этого месяца несколько аутсорс-студий, которые работали над Atomic Heart, опубликовали на портале ArtStation массу концепт-артов игры. Своими работами поделились SurfSide 3D, Blacksteinn, Corbax Studio и российский художник Олег Алейников.

Близняшки

Фото: Mundfish

Фото: Mundfish

Фото: Mundfish

Фото: Mundfish

Фото: Mundfish

Фото: Mundfish

Робот «Наташа»

Фото: Mundfish

Фото: Mundfish

Фото: Mundfish

Фото: Mundfish

Роботы

Фото: Mundfish

Фото: Mundfish

Фото: Mundfish

Оружие

Фото: Mundfish

Фото: Mundfish

Фото: Mundfish

Фото: Mundfish

Объекты окружения

Фото: Mundfish

Фото: Mundfish

Фото: Mundfish

Фото: Mundfish

Фото: Mundfish

Фото: Mundfish

Фото: Mundfish

Фото: Mundfish

Авторы Atomic Heart недавно выпустили для игры патч 1.4.0.0. Апдейт пока доступен для пользователей Steam и консолей, когда он доберётся до VK Play, пока неизвестно.

Патч добавляет режим 120 Гц на консольные версии Atomic Heart. На всех версиях игры теперь также можно менять размер субтитров и элементов UHD. Авторы исправили и проблему, из-за которой в боевике открывались не все ачивки. Обновление также улучшило качество теней и анимации. А все шейдеры создатели обновили.