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Анонсирован второй сезон медиалиги Fonbet по CS:GO — среди участников Ahrinyan и mou

Анонсирован второй сезон медиалиги Fonbet по CS:GO — среди участников Ahrinyan и mou
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Организаторы Fonbet Media eLeague по Counter-Strike: Global Offensive объявили о старте второго сезона шоу-турнира с участием известных профессиональных игроков, стримеров и блогеров.

На ивенте вновь сыграют восемь команд. Среди игроков будут как участники первого сезона (например, про-игроки Анна ant1ka Ананикова и Рустем mou Телепов), так и новые лица — стримерша Арина Ahrinyan Бердникова и блогер QUICKHUNTIK.

Фото: Fonbet

Окончательный состав и ростеры команд будут представлены во время жеребьёвки, которая пройдёт в прямом эфире на Twitch-канале медиалиги. Ивент состоится 13 апреля в 19:00 мск.

Финал второго сезона вновь примет столичная арена Colizeum — решающие матчи состоятся 28–30 апреля. Призовой фонд составит 1,5 млн рублей.

В первом турнире Fonbet Media eLeague победу одержала команда киберспортсмена mou и блогера MEGARUSH.

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