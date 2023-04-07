NAVI и Fnatic вышли на Paris Major 2023 по CS:GO

Составы Natus Vincere и Fnatic по CS:GO стали первыми участниками чемпионата мира BLAST.tv Paris Major 2023 во Франции.
Команды выиграли по три матча в рамках отборочного RMR-турнира и обеспечили себе места в стадии «легенд» (второй групповой этап). NAVI уверенно переиграла FaZe Clan, а Fnatic расправилась с B8.
В то же время британская Viperio и SAW из Португалии потерпели по три поражения и покинули квалификацию. Остальные команды сохраняют шансы попасть на главный турнир по Counter-Strike.
Фото: HLTV
Российские Virtus.pro и 1win после стартовых успехов проиграли по два матча и теперь находятся в шаге от вылета с отборочных. Завтра «мишки» сыграют с MOUZ, а пятёрка Бумыча сразится с OG.
RMR-турниры по CS:GO — единственная возможность отобраться на майский чемпионат мира BLAST.tv Paris Major 2023 во Франции. Европейские команды разделены на два таких ивента по 16 участников.
- 7 апреля 2023
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