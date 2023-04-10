Инсайдер раскрыл первые детали нового «выживача» от Blizzard

Авторитетный инсайдер Джез Корден в ходе подкаста The Xbox Two немного рассказал о состоянии игры в новой вселенной от Blizzard, которую студия анонсировала в январе 2022 года.
Судя по всему, игра в жанре экшена на выживание получит название Odissey (раньше это считали всего лишь кодовым именем).
Планируется, что это будет мультиплатформенный проект, но в теории игру могут сделать консольным эксклюзивом Xbox с одновременным релизом на ПК. Уже сейчас Odissey отлично работает на Xbox Series X.
Корден также рассказал, что авторы не будут делать большого упора на графику, выбрав сказочный сеттинг с простой рисовкой.
Blizzard анонсировала «выживач» в новой вселенной более года назад, однако ни тогда, ни после ничего не рассказала о своей следующей игре.
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