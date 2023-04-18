Организатор подставных матчей по Dota 2 прокомментировал расследование блогера
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Герой расследования блогера под ником Morf-Designer, известный в узких кругах как Сергей Б, рассказал свою версию ситуации с подставными матчами в киберспортивной дисциплине Dota 2.
Во время прямой трансляции Сергей заявил, что содержание ролика — лишь собственное мнение стримера.
Мне кажется, что в этой десятиминутной записи, если оригинал послушать, нет ничего лишнего. А всё остальное — это бурная фантазия Morf: про Kozak, про DM, про Pure, про gpk, про бедного Antares, которого, я, господи, в глаза ни разу не видел, честно.
При этом он признал достоверность аудиозаписи: её якобы слили ставочники, которые работают на матчах НХЛ.
Они хотели получать прогнозы на Dota 2. У людей, которые занимаются этим, есть проверочный месяц: мы даём им вбросы, люди ставят. Иногда везёт, вбросы заходят… Люди не справились, спустя полгода они решили слить мои голосовые сообщения. Кто это? Энхаэловцы. Когда в NHL забивают, если у тебя есть выход на человека, который сидит на стадионе, у тебя есть минута или секунд 30–40, чтобы поставить на этот гол. Это называется «послегол».
В слитой аудиозаписи Сергей рассказал, что просто помогает заработать киберспортсменам на «подарок маме или на Новый год». Игроки якобы сами приходят к нему и предлагают сделать большую ставку на результат за процент от прибыли.
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