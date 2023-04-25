Как сообщает издание Daily Mail, звезда «Гарри Поттера» Дэниел Рэдклифф впервые стал отцом. 33-летнего актёра недавно заметили в Нью-Йорке, где он катил детскую коляску. Прессе удалось запечатлеть сразу несколько кадров со знаменитостью.

Дэниел Рэдклифф с коляской Фото: Splashnews

Фото: Splashnews

Рядом с ним была его возлюбленная Эрин Дарк, с которой он познакомился на съёмках фильма «Убей своих любимых» в 2012 году. С тех пор актёры вместе уже больше десяти лет, а в прошлом марте представители Рэдклиффа подтвердили прессе, что пара ждёт ребёнка.

Официально о рождении Рэдклифф и Дарк не сообщали. Пока неясно, планируют ли они рассказать общественности о пополнении в семье или так и не сообщат о столь важном для них событии. Ранее звезда «Гарри Поттера» отмечал, что для него будет большим испытанием рассказать своим детям историю знакомства со своей возлюбленной.