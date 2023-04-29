Звезда «Назад в будущее» Майкл Дж. Фокс рассказал об ухудшении здоровья

В документальном фильме STILL: A Michael J. Fox Movie от канала CBS знаменитый актёр и звезда культовой трилогии «Назад в будущее» Майкл Дж. Фокс признался, что он не питает каких-либо иллюзий по поводу проблем, связанных с болезнью Паркинсона. 61-летнему актёру был поставлен диагноз в 29 лет. По словам Фокса, несмотря на его многолетнюю борьбу с болезнью, она уже «стучится в дверь».
Фокс уверен, что ему осталось жить не очень долго. Он считает, что точно не дотянет до 80.
Я не буду лгать. Становится всё труднее, становится гораздо тяжелее. Становится жёстче. С каждым днём состояние ухудшается. Это так.
Фокс давно занят исследованием болезни Паркинсона. Он основал свой собственный фонд для изучения и борьбы с недугом. Его фонд сыграл важную роль в определении биогенетического маркера, который может помочь в ранней диагностике и лечении. Но даже Фокс, как выяснилось, признаёт, что бороться с болезнью невыносимо сложно.
Полная версия STILL: A Michael J. Fox Movie выйдет в онлайн-кинотеатре Apple TV+ 12 мая.
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