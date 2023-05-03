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В Госдуме понадеялись, что российский бизнес откажется от продуктов Microsoft

В Госдуме понадеялись, что российский бизнес откажется от продуктов Microsoft
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Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин прокомментировал желание Microsoft остаться на российском рынке. Как считает депутат, американская компания продолжает вести бизнес в РФ во многом из-за правительства США — продукты компании якобы могут выступать инструментом «мягкой силы» и «цифрового колониализма».

Уверен, что им очень неприятно наблюдать, как Россия под санкциями не сломалась, а начала работать над укреплением технологического суверенитета. В том числе полностью отказываться от западного софта (его использование в госсекторе уже попало под запрет). Что значительно затрудняет как минимум возможности для банального шпионажа, а если посмотреть на ситуацию пошире – формирует для российского общества новую парадигму, в которой американский бигтех больше не имеет влияния.

Горелкин также понадеялся, что в ближайшее время российский бизнес также откажется от решений Microsoft, не перекладывая возможные издержки на граждан.

Поэтому я надеюсь, что российский бизнес найдёт в себе силы отказаться от предложений Microsoft и продолжит движение в сторону технологической независимости. Главное при этом – не перекладывать возникающие издержки на граждан.
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