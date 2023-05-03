В Госдуме понадеялись, что российский бизнес откажется от продуктов Microsoft

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин прокомментировал желание Microsoft остаться на российском рынке. Как считает депутат, американская компания продолжает вести бизнес в РФ во многом из-за правительства США — продукты компании якобы могут выступать инструментом «мягкой силы» и «цифрового колониализма».

Уверен, что им очень неприятно наблюдать, как Россия под санкциями не сломалась, а начала работать над укреплением технологического суверенитета. В том числе полностью отказываться от западного софта (его использование в госсекторе уже попало под запрет). Что значительно затрудняет как минимум возможности для банального шпионажа, а если посмотреть на ситуацию пошире – формирует для российского общества новую парадигму, в которой американский бигтех больше не имеет влияния.

Горелкин также понадеялся, что в ближайшее время российский бизнес также откажется от решений Microsoft, не перекладывая возможные издержки на граждан.

Поэтому я надеюсь, что российский бизнес найдёт в себе силы отказаться от предложений Microsoft и продолжит движение в сторону технологической независимости. Главное при этом – не перекладывать возникающие издержки на граждан.