Hogwarts Legacy вышла на PS4 и Xbox One

Сегодня состоялся релиз ролевого экшена Hogwarts Legacy на PS4 и Xbox One. Сама игра добралась до выхода ещё в феврале: тогда она вышла на ПК, PS5 и Xbox Series. Разработчики сначала решили выпустить проект на ПК и новых консолях, а потом добраться до старых.

Судя по геймплейным роликам со старых консолей, авторы сумели подстроить игру под железо PS4 и Xbox One. Игра работает на этих консолях отлично. Графический уровень, конечно, слабее, чем на ПК, PS5 и Xbox Series, однако серьёзных проблем в производительности на старых консолях замечено не было.

Hogwarts Legacy получила высокие оценки от критиков и геймеров. Особенно хвалили атмосферу, сам Хогвартс, боевую систему и задания.

До Nintendo Switch тайтл доберётся в июне.