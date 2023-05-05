Hogwarts Legacy принесла Warner Bros. больше $ 1 млрд
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Warner Bros. Discovery поделилась новыми данными о продажах Hogwarts Legacy. Оказалось, что новая игра по «Гарри Поттеру» принесла компании более $ 1 млрд только с одного ретейла. Эти данные актуальны на конец марта.
Примечательно, что розничные продажи Hogwarts Legacy принесли Warner Bros. около 10% от всей выручки громадного конгломерата. При этом компания не рассказала о цифровых успехах ролевой игры — вполне возможно, что общая выручка с проекта за первый квартал 2023 года превысила $ 2 млрд.
Для игрового подразделения WB Games это абсолютный рекорд. 5 мая Hogwarts Legacy также вышла на PS4 и Xbox One, так что игра наверняка сохранит лидирующие в компании позиции по доходу в ближайшие месяцы.
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