Фото: первые кадры с гулем со съёмок сериала Fallout

Пользователь «Твиттера» под ником Idle Sloth опубликовал новые фотографии со съёмочной площадки сериала Fallout. На них можно увидеть антураж будущего проекта и впервые взглянуть на гуля — мутировавшего после ядерного взрыва человека.

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Шоураннерами сериала по Fallout выступят Грэм Вагнер («Офис») и Женева Робертсон-Дуорет («Tomb Raider: Лара Крофт»). Пилотный эпизод адаптации снимет Джонатан Нолан («Мир Дикого Запада»). Одну из главных ролей исполнит Элла Пернелл (голос Джинкс из «Аркейн»), вместе с ней снимется Уолтон Гоггинс («Омерзительная восьмёрка»), который сыграет гуля.

Съёмки шоу завершились в конце марта, но у сериала по Fallout до сих пор нет даже примерной даты выхода. Премьера сериала состоится на Amazon Prime.