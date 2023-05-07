Российская 9Pandas заняла третье место на Berlin Major 2023 по Dota 2
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Российский состав 9Pandas по Dota 2 проиграл Team Liquid в финале нижней сетки ESL One Berlin Major 2023 и завершил выступление на главном турнире весны, заняв третье место.
Коллектив Романа RAMZES666 Кушнарёва получит $ 75 тыс. и 400 очков Dota Pro Circuit, поднявшись на пятое место в сезонном рейтинге.
Dota 2. ESL One Berlin Major 2023. Финал (нижняя сетка)
07 мая 2023, воскресенье. 13:00 МСК
9 Pandas
Окончен
1 : 2
Team Liquid
В финале мэйджора, как и на турнире в Перу, встретятся две европейские команды — Team Liquid и Gaimin Gladiators. Учитывая DreamLeague S19, это третий финал топ-турнира подряд, где встречаются эти два коллектива. Два предыдущих раза побеждали «гладиаторы».
ESL One Berlin Major 2023 — первый крупный турнир по Dota 2, который проходит на патче 7.33. Призовой фонд чемпионата составляет $ 500 тыс. и 2700 очков рейтинга Dota Pro Circuit.
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