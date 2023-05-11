В Hogwarts Legacy для PS4 и Xbox One изменили дизайн локаций и упростили модели

5 мая Hogwarts Legacy добралась до PS4 и Xbox One, спустя почти два месяца после релиза на PS5, Xbox Series и ПК. Технические эксперты из Digital Foundry выпустили обзор игры на консолях прошлого поколения и подтвердили, что авторам удалось оптимизировать проект под устаревшее железо. Однако без серьёзных ухищрений не обошлось.

Видео доступно на YouTube-канале Digital Foundry. Права на видео принадлежат Digital Foundry и Warner Bros.

В первую очередь разработчики пожертвовали детализацией текстур, дальностью прорисовки и растительностью. Другое интересное решение — авторы переделали многие объекты в более простые модельки. Самый яркий пример — угловатые столы, которые на текущем поколении консолей круглые.

Разница в детализации столов на Xbox One S и Xbox Series S Фото: Digital Foundry

Другое важное изменение на PS4 и Xbox One — отказ от бесшовности. Разработчики превратили Хогвартс в отдельную локацию с загрузочным экраном, а в некоторые нагруженные места добавили стёкла, не пропускающие свет. Наконец, авторы добавили в некоторые места дополнительные препятствия, которые скрывают другие большие объекты, из-за чего консоли не нужно их прогружать.

Однако на этом оптимизация игры не окончена. 25 июля Hogwarts Legacy выйдет на Nintendo Switch — авторам наверняка придётся провести дополнительную полировку игры для ещё более слабого железа.