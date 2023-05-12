Автор культовых Limbo и Inside раскритиковал сервис Game Pass

Cтудия Jumpship, основанная соавтором Limbo и Inside Дино Патти, осенью 2022 года выпустила адвенчуру Somerville. Игра с первого дня стала доступна в игровом сервисе Game Pass. В итоге разработчик признал, что популярный подписочный сервис от Microsoft негативно повлиял на продажи игры.
Мы заключили довольно выгодную сделку с Microsoft. Но думаю, что релиз в Game Pass вредит продажам, потому что многие люди просто пробуют игру и не тратят деньги. Что если им не понравятся первые 10 минут? Тогда всё. Кроме того, если вы не сделаете первые 10 минут в своей игре привлекательными, то это тоже может стать проблемой.
По словам Патти, он нормально относится к Game Pass, но ему не нравится модель распространения, которую предлагает сервис. Он уверен, что стандартная продажа игры — более выгодный способ её распространения.
Дино также признался, что издателем Limbo от Playdead могла стать Sony. Он отметил, что японская компания проявляла к игре большой интерес. Но Playdead решила отказаться от сотрудничества с корпорацией, потому что договор предусматривал, что все права на проект получит Sony.
Ещё Патти вспомнил, что Google Stadis собиралась сделать Somerville эксклюзивом своей платформы. А Google предлагала за игру $ 10 млн. Но авторы не верили и до сих пор не верят в успех игровых облачных сервисов.
Somerville вышла 15 ноября 2022 года на ПК и консолях Xbox.
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