Hogwarts Legacy для Nintendo Switch отложили — теперь игра выйдет 14 ноября

Разработчики из студии Avalanche Software объявили о переносе игры Hogwarts Legacy для Nintendo Switch. Теперь проект поступит в продажу на портативной консоли 14 ноября — спустя почти четыре месяца после ранее намеченной даты в 25 июля.
Авторы заявили, что им потребуется больше времени для портирования игры. Разработчики хотят, чтобы пользователи Nintendo Switch получили отполированный проект, из-за чего и потребовался такой большой перенос.
Ранее Hogwarts Legacy портировали на PlayStation 4 и Xbox One. Разработчики прибегли к самым разным ухищрениям, однако общее качество игры на платформах прошлого поколения не пострадало. Судя по всему, студия хочет выпустить оптимизированный продукт в том числе на ещё более слабом железе Nintendo Switch.
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