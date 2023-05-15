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Билл Гейтс лично тестировал одну из игр создателя «Тетриса» Алексея Пажитнова

Билл Гейтс лично тестировал одну из игр создателя «Тетриса» Алексея Пажитнова
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В интервью Юрию Дудю* легендарный геймдизайнер и создатель культового «Тетриса» Алексей Пажитнов рассказал, что он два раза встречался с основателем корпорации Microsoft Биллом Гейтсом. В одну из встреч Пажитнов презентовал Гейтсу свою игру Pandora's Box. По словам Алексея, Гейтс прислал по проекту отчёт на четырёх страницах, где в подробностях были расписаны достоинства и недостатки тайтла.

Пажитнов заявил, что Билл Гейтс прошёл Pandora's Box, решив сотню самых разных головоломок.

Он её всю прошёл, решил все сто головоломок, и послал мне четырёхстраничный тест-отчёт. Он чётко объяснил, какие головоломки ему не понравились, что его смутило и что он оценил высоко. Отчёт состоял из четырёх страниц.

Обложка игры Pandora's Box

Обложка игры Pandora's Box

Обложка игры Pandora's Box

Фото: Microsoft

* — признан в РФ физическим лицом, выполняющим функции иноагента.

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