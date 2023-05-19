В Китае одобрили сделку Microsoft и Activision Blizzard — Dealreporter
Поделиться
Как сообщают источники издания Dealreporter, китайский антимонопольный орган одобрил сделку между Microsoft и Activision Blizzard за $ 69 млрд. Поглощение якобы одобрили в третьем чтении — без каких-либо уступок, обещаний или других компромиссов во стороны корпораций.
При этом официально о вынесении вердикта правительство Китая не сообщало. Вполне возможно, что китайские чиновники объявят об этом в ближайшие дни.
Ранее сделку между Microsoft и Activision Blizzard уже одобрили во множестве стран, включая Евросоюз, Бразилию и Саудовскую Аравию. Больше всего претензий к сделке возникло у британского регулятора — ведомство опасается, что после этого поглощения Microsoft может занять доминирующее положение на рынке «облачных» игр.
Комментарии
- 19 мая 2023
-
19:31
-
18:42
-
18:11
-
17:45
-
17:19
-
16:55
-
16:22
-
16:01
-
15:38
-
15:12
-
15:01
-
14:37
-
14:33
-
14:13
-
13:40
-
13:38
-
13:01
-
12:57
-
12:33
-
12:31
-
12:03
-
11:23
-
10:47
-
10:11
-
09:43
-
09:13
-
08:40
- 18 мая 2023
-
21:56
-
21:37
-
21:08
-
20:22
-
19:58
-
19:43
-
19:02
-
18:20
Партнерский контент