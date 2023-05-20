У игроков в Overwatch 2 ушло семь месяцев на бесплатный легендарный облик

В середине этого месяца игроки в Overwatch 2 рассказали, что бойцы, которые проходили еженедельные внутриигровые испытания с момента релиза шутера 4 октября прошлого года, суммарно заработали 1900 монет. Этой внутриигровой валюты хватает ровно на один легендарный облик.

Выходит, чтобы игрокам заработать на легендарный скин, нужно потратить семь месяцев. При этом на другие покупки монеты внутриигровую валюту пускать не стоит — иначе может не хватить на желанный легендарный облик.

Фото: Blizzard Entertainment

На сабреддите Overwatch фанаты заявили, что они очень хотят, чтобы Blizzard в итоге изменила систему монетизации. Многие поклонники онлайн-боевика пишут, что скучают по лутбоксам из первой части, благодаря которым пользователи регулярно получали самые разные скины, в том числе и легендарные, а также различный лут.