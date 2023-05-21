Креативный директор Mass Effect: Andromeda мечтает создать сиквел

Разработчики противоречивой Mass Effect: Andromeda всё ещё хотят сделать полноценный сиквел. Об этом в интервью изданию Eurogamer рассказал автор сценариев оригинальной трилогии Mass Effect и креативный директор «Андромеды» Мак Уолтерс.

Mass Effect: Andromeda в отличие от оригинальной трилогии подверглась довольно жёсткой критике за массу технических проблем, недостаточно проработанный сюжет и общую безликость. По словам Уолтерса, для него и его команды игра стала важным уроком. Разработчик жалеет, что студии не дали шанса показать, чему она научилась на своих ошибках, в сиквеле.

Я бы хотел, чтобы мы смогли сделать вторую часть. Потому что тогда вы бы действительно увидели тот же уровень, которого мы достигли в Mass Effect, в Mass Effect 2.

Mass Effect: Andromeda вышла 21 марта 2017 года на ПК, Xbox One и PlayStation 4. На агрегаторе Metacritic у версии игры для ПК 72 балла из 100 от критиков и 5,1 из 10 от геймеров.