Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Свежее обновление Windows 10 приводит к «синим экранам смерти» и частым перезагрузкам ПК

Свежее обновление Windows 10 приводит к «синим экранам смерти» и частым перезагрузкам ПК
Аудио-версия:
Комментарии

Недавно Microsoft выпустила обновление KB5026361 для Windows 10. Апдейт устранил ряд проблем, связанных с безопасностью системы, а также исправил некоторые ошибки. К сожалению, без проблем для обычных пользователей не обошлось.

С момента выхода патча юзеры жалуются на частые «синие экраны смерти» с надписью Process1 Initialization Failed. В Microsoft заявляют, что ошибка связана с повреждением или изменением размера файла bootcat.cache, однако пользователи заявляют, что никак с ним не взаимодействовали.

Помимо внезапных «экранов смерти», пользователи также жалуются на самопроизвольные перезагрузки компьютера и другие ошибки, возникающие во время установки обновления. В Microsoft пока не комментировали инцидент, так что о выходе исправления говорить пока не приходится.

Проблемы с обновлением возникли не только у Microsoft
Апдейт iOS 16.5 для iPhone вывел из строя популярный адаптер Apple
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023